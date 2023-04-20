Штурм верующими УПЦ МП Киево-Печерской Лавры: четырем участникам стычки объявили подозрение

Поклонники УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре. Фото: Новости.

Четверым участникам штурма Киево-Печерской Лавры объявили подозрение в хулиганских действиях. Решается вопрос избрания подозреваемым мер.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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Штурм Лавры

В МКИП зацитировали материалы следствия, в которых говорилось, что "19 апреля 2023 года группа лиц, действуя согласованно между собой, пытались попасть в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Эти лица, проигнорировав замечания правоохранителей, спровоцировали схватку, а затем сломали защитные ролеты и двери корпуса Лавры и незаконно попали в помещение.

Задержание и подозрение

Полиция задержала четырех участников этого инцидента.

Им объявили подозрение по факту совершения хулиганских действий на территории Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Согласно этой статье, всем четырем светит от двух до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о мерах предосторожности для этих лиц.

Напомним, что вчера, 19 апреля, возле одного из корпусов Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между верующими УПЦ МП и полицейскими.

Добавим, что 16 апреля священнослужители Православной церкви Украины совершили первое богослужение по случаю Воскресения Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Украинский язык на Пасху прозвучал здесь впервые за 300 лет. В Нижней Лавре – Крестовоздвиженском храме – Пасхальное богослужение совершали также представители Украинской Православной Церкви Московского патриархата.