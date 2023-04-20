Штурм вірянами УПЦ МП Києво-Печерської Лаври: чотирьом учасникам сутички оголосили підозру

Прихильники УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі. Фото: Новини.LIVE

Чотирьом учасникам штурму Києво-Печерської Лаври оголосили підозру у хуліганських діях. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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Штурм Лаври

У МКІП зацитували матеріали слідства, в яких йшлося про те, що "19 квітня 2023 року група осіб, діючи узгоджено між собою, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Ці особи, проігнорувавши зауваження правоохоронців, спровокували сутчику, а потім зламали захисні ролети та двері корпусу Лаври і незаконно потрапили у приміщення.

Затримання і підозра

Поліція затримала чотирьох учасників цього інциденту.

Їм оголосили підозру за фактом вчинення хуліганських дій на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Згідно із цією статтею, усім чотирьом світить від двох до п’яти років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання щодо запобіжних заходів для цих осіб.

Нагадаємо, що учора, 19 квітня, біля одного із корпусів Києво-Печерської Лаври відбулися сутички між вірянами УПЦ МП та поліцейськими.

Додамо, що 16 квітня, священнослужителі Православної церкви України звершили перше богослужіння з нагоди Воскресіння Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Українська мова на Великдень прозвучала тут вперше за 300 років. У Нижній Лаврі — Хрестовоздвиженському храмі — Великоднє богослужіння звершували також представники Української Православної Церкви Московського патріархату.