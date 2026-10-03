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Главная Киев Шуляк: обеспеченность укрытиями в районах Киева различается вдвое

Шуляк: обеспеченность укрытиями в районах Киева различается вдвое

Ua ru
3 октября 2026 22:39
Эксклюзив
Обеспеченность укрытиями в районах Киева различается вдвое — Шуляк
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Обеспеченность укрытиями в разных районах Киева существенно различается: в некоторых частях столицы этот показатель превышает 80 %, тогда как в других составляет менее 40 %. В отдельных районах есть целые кварталы, где защитных сооружений вообще нет.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала журналистке Новини.LIVE Марии Гураль в рамках расследования проекта "Наша справа".

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В каких районах Киева больше всего укрытий

Елена Шуляк сообщила журналистке Новини.LIVE Марии Гураль, что статистика городских властей свидетельствует о значительной разнице между районами столицы.

"В крупных городах есть целые кварталы, целые районы, в которых вообще нет ни одного защитного сооружения. И даже если сейчас смотреть на ту статистику, которую показывает город Киев, например, в Подольском районе много укрытий — более 80 процентов, я даже записала 82 процента — это обеспеченность укрытиями в Подольском районе. В Оболонском — 75 процентов, а в Деснянском — уже 39", — сказала Шуляк в рамках расследования проекта "Наша справа".

Между отдельными районами Киева разница в обеспеченности укрытиями достигает более чем двукратной.

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В некоторых районах Киева нет укрытий

Сообщается, что в отдельных частях столицы есть кварталы, где защитные сооружения фактически отсутствуют.

"И это говорит о том, что люди проживают в этих районах очень неравномерно, при том что местные власти должны все же обеспечить, хотя бы представить соответствующую концепцию и разработать планы таких укрытий, чтобы потом понимать, каким образом люди будут искать эту безопасность", — отметила она.

Отдельно журналистка Мария Гураль подчеркнула, что само наличие укрытия рядом с домом не всегда означает, что люди смогут им воспользоваться. Во время воздушных тревог жители могут сталкиваться с проблемами доступа к защитным сооружениям.

Новости Киева

Новини.LIVE писали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в расследовании "Нашої Справи" — около 8% укрытий в Киеве не открывают во время российских атак. Кроме того, часть защитных сооружений фактически существует лишь формально.

Мы писали, что финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ эксклюзивно заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" о нынешней ситуации в Киеве. Он сообщил, что РФ наносит удары по столице с целью психологического изнурения населения, оказания влияния на украинские элиты и оказания давления на страны Запада.

Киев обстрелы война в Украине укрытия столица
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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