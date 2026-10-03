Удары по Киеву могут быть попыткой оказать давление на Запад — Кущ

Кущ: удары по Киеву могут быть попыткой давления на Запад
Российские удары по энергетической и другой критической инфраструктуре Киева могут преследовать несколько целей. В частности, РФ может пытаться психологически измотать население, оказать влияние на украинскую политическую элиту или оказать давление на западные страны.
Об этом финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на переломе".
Кущ назвал возможные цели российских ударов
По словам Куща, одной из возможных целей российских атак является попыткасломить психологическую стойкость людей:
"Война, если рассматривать её в общем смысле, — это всегда борьба за то, чтобы сломить волю противника".
В то же время экономист отметил, что даже психологическое истощение населения не будет означать капитуляции Украины. По его словам, в ситуации постоянных атак люди прежде всего пытаются выжить и сосредотачиваются на конкретных действиях, необходимых для обеспечения безопасности.
Кущ также рассмотрел возможность того, что удары могут быть направлены на украинскую политическую элиту. Однако, по его мнению, этот сценарий также вряд ли является главным расчетом России.
"Поэтому приходим к третьему варианту. Это, скорее всего, давление на Запад", — заявил экономист.
Он уточнил, что речь идет прежде всего о воздействии на западные и европейские страны. Таким образом, по версии Куща, российские удары по украинской инфраструктуре могут быть связаны не только с попыткой измотать украинское население, но и с расчетом на реакцию западных партнеров Украины.
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