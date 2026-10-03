Удары по Киеву могут быть попыткой оказать давление на Запад — Кущ

Экономист Алексей Кущ. Фото: Новини.LIVE

Российские удары по энергетической и другой критической инфраструктуре Киева могут преследовать несколько целей. В частности, РФ может пытаться психологически измотать население, оказать влияние на украинскую политическую элиту или оказать давление на западные страны.

Об этом финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ заявил в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на переломе".

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Кущ назвал возможные цели российских ударов

По словам Куща, одной из возможных целей российских атак является попыткасломить психологическую стойкость людей:

"Война, если рассматривать её в общем смысле, — это всегда борьба за то, чтобы сломить волю противника".

В то же время экономист отметил, что даже психологическое истощение населения не будет означать капитуляции Украины. По его словам, в ситуации постоянных атак люди прежде всего пытаются выжить и сосредотачиваются на конкретных действиях, необходимых для обеспечения безопасности.

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Кущ также рассмотрел возможность того, что удары могут быть направлены на украинскую политическую элиту. Однако, по его мнению, этот сценарий также вряд ли является главным расчетом России.

"Поэтому приходим к третьему варианту. Это, скорее всего, давление на Запад", — заявил экономист.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о воздействии на западные и европейские страны. Таким образом, по версии Куща, российские удары по украинской инфраструктуре могут быть связаны не только с попыткой измотать украинское население, но и с расчетом на реакцию западных партнеров Украины.

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