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Головна Київ Шуляк: забезпеченість укриттями в районах Києва відрізняється вдвічі

Шуляк: забезпеченість укриттями в районах Києва відрізняється вдвічі

Ua ru
3 жовтня 2026 22:39
Ексклюзив
Забезпеченість укриттями в районах Києва відрізняється вдвічі - Шуляк
Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Забезпеченість укриттями в різних районах Києва суттєво відрізняється: у деяких частинах столиці показник перевищує 80%, тоді як в інших становить менш як 40%. В окремих районах є цілі квартали, де захисних споруд взагалі немає.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла журналістці Новини.LIVE Марії Гураль у межах розслідування проєкту "Наша справа".

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У яких районах Києва найбільше укриттів

Олена Шуляк повідомила журналістці Новини.LIVE Марії Гураль, що статистика міської влади свідчить про значну різницю між районами столиці.

"У великих містах є цілі квартали, цілі райони, в яких взагалі немає жодної захисної споруди. І навіть якщо зараз дивитися по тій статистиці, яку показує місто Київ, наприклад, в Подільському районі багато укриттів, більше ніж 80 відсотків, я собі навіть виписувала 82 відсотки, це укриття, забезпеченість в Подільському районі. В Оболонському 75 відсотків, а в Деснянському вже 39", — сказала Шуляк у межах розслідування проєкту "Наша справа".

Між окремими районами Києва різниця у забезпеченості укриттями сягає більш ніж удвічі.

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У деяких районах Києва немає укриттів

Повідомляється, що в окремих частинах столиці є квартали, де захисні споруди фактично відсутні.

"І це говорить про те, що дуже нерівномірно люди проживають в цих районах, розуміючи те, що місцева влада повинна все ж таки забезпечити, хоча б дати відповідне бачення, планування таких укриттів для того, щоб потім розуміти, яким чином люди будуть шукати цю безпеку", — зазначила вона.

Окремо журналістка Марія Гураль наголосила, що сама наявність укриття поблизу будинку не завжди означає, що люди зможуть ним скористатися. Під час повітряних тривог мешканці можуть стикатися з проблемами доступу до захисних споруд.

Новини.LIVE писали, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в розслідуванні "Нашої справи" — близько 8% укриттів у Києві не відкривають під час російських атак. Крім того, частина захисних споруд фактично існує лише формально.

Ми писали, що фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ ексклюзивно заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" про нинішню ситуацію в Києві. Він повідомив, що РФ б'є по столиці задля психологічного виснаження населення, впливу на українські еліти та вчинення тиску на країні Заходу.

Київ обстріли війна в Україні укриття столиця
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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