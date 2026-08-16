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Главная Киев Швейцария выделит 730 тыс. долларов на Киево-Печерскую Лавру

Швейцария выделит 730 тыс. долларов на Киево-Печерскую Лавру

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 16:22
Швейцария выделит 730 тысяч долларов на сохранение Киево-Печерской лавры
Делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Гербер. Фото: x.com/jacquesgerberch

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Швейцарии выделить около 730 тысяч долларов на сохранение Киево-Печерской Лавры. По его словам, эта поддержка имеет особое значение именно сегодня.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Швейцария выделит средства на сохранение Киево-Печерской Лавры

"Я приветствую решение Швейцарии выделить около 730 000 долларов на сохранение Киево-Печерской Лавры — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из важнейших духовных и культурных достопримечательностей Украины", — отметил Сибига.

По его словам, эта поддержка имеет особое значение.

За два месяца до 975-летия Лавры Россия целенаправленно нанесла удар по этой исторической святыне. На фоне попыток Кремля уничтожить украинское культурное наследие и навязать забвение национальной идентичности международные партнеры продолжают поддерживать Украину, помогая сохранить эти ценности для будущих поколений.

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Сибига поблагодарил Швейцарию за конкретное проявление солидарности, а также делегата в Украине Жака Гербера, который прибыл в Киев по случаю годовщины.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения Киево-Печерской лавры как одной из главных национальных святынь. По его словам, российская агрессия направлена не только против украинского народа, но и на уничтожение памятников.

А глава ОП Кирилл Буданов отметил, что почти тысячелетняя история Киево-Печерской лавры опровергает российские утверждения о происхождении украинской государственности и культуры. По его словам, 975-летняя святыня является наглядным свидетельством древности украинского наследия.

Киев финансовая помощь Швейцария Украина Киево-Печерская лавра
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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