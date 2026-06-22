Синоптики прогнозируют жару до +28 °C в Киеве 23 июня

Люди пытаются охладиться во время сильной жары. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве и области во вторник, 23 июня, ожидается теплая летняя погода с переменной облачностью. Ночью местами возможны кратковременные дожди, тогда как днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха в столице поднимется до +28 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня. Карта: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз погоды в Киеве и области на 23 июня

По данным синоптиков Укргидрометцентра, погодные условия в регионе будут определяться переменной облачностью. В ночные часы в отдельных районах Киевской области возможны небольшие кратковременные дожди, однако уже днем осадков не ожидается.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с, что несколько смягчит ощущение жары в дневные часы.

Температура воздуха на территории Киевской области ночью составит +15…+20 °C, а днем повысится до +23…+28 °C.

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В столице ночь будет теплой — столбики термометров покажут +18…+20 °C. В дневные часы воздух прогреется до +26…+28 °C, поэтому жителей Киева ждет комфортная летняя погода без значительных осадков.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 22 июня в Киевской области и в столице сохранится переменная облачность, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в области +26…+31 °C, в Киеве — около +30 °C.

Новини.LIVE также сообщали, что 22 июня в Днепровском и Дарницком районах Киева произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики приступили к восстановительным работам и пообещали вернуть свет жителям до 16:00.