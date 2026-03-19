Синоптики обещают в Киеве мороз завтра

Морозная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и на территории Киевской области в четверг, 20 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью еще будет мороз -2 °С. Однако днем температура воздуха значительно поднимется.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 20 марта

В пятницу, синоптики осадков не прогнозируют. Погода будет облачной, а также ожидается ветер северо-восточного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С. Однако уже днем столбики термоментров поднимутся до +6...+11 °С.

В то же время в Киеве ночью ожидается около 0 °С, а днем воздух прогреется до +9...+11 °С.

Температура в Киеве 20 марта. Фото: скриншот

Отметим, сегодня в Киеве температура воздуха также опускалась до -2 °С. В столице сохранилась холодная весенняя погода с облачностью, слабыми осадками и северо-восточным ветром.

Кроме того, на Киевщине 19 марта вводят отключение света. Ограничения связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.