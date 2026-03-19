Головна Київ Синоптики обіцяють у Києві мороз завтра

Дата публікації: 19 березня 2026 15:51
Морозна погода у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві та на території Київській області у четвер, 20 березня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі ще буде мороз -2 °С. Однак вдень температура повітря значно підніметься.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі. 

У п'ятницю, синоптики опадів не прогнозують. Погода буде хмарною, а також очікується вітер північно-східного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С. Проте вже вдень стовпчики термоментрів піднімуться до +6...+11 °С.

Водночас у Києві вночі очікується близько 0 °С, а вдень повітря прогріється до +9...+11 °С.

Температура у Києві 20 березня. Фото: скриншот

Зазначимо, сьогодні у Києві температура повітря також опускалась до -2 °С. В столиці збереглась холодна весняна погода з хмарністю, слабкими опадами та північно-східним вітром. 

Крім того, на Київщині 19 березня запроваджують відключення світла. Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів. 

Альбіна Зарічна - Редактор
