Синоптики обіцяють у Києві мороз завтра
У Києві та на території Київській області у четвер, 20 березня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі ще буде мороз -2 °С. Однак вдень температура повітря значно підніметься.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві 20 березня
У п'ятницю, синоптики опадів не прогнозують. Погода буде хмарною, а також очікується вітер північно-східного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С. Проте вже вдень стовпчики термоментрів піднімуться до +6...+11 °С.
Водночас у Києві вночі очікується близько 0 °С, а вдень повітря прогріється до +9...+11 °С.
Зазначимо, сьогодні у Києві температура повітря також опускалась до -2 °С. В столиці збереглась холодна весняна погода з хмарністю, слабкими опадами та північно-східним вітром.
Крім того, на Київщині 19 березня запроваджують відключення світла. Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів.
