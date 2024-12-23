Прогноз погоды в Киеве 24 декабря от Укргидрометцентра

Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве во вторник, 24 декабря, будет дождливая и ветреная. Временами возможен мокрый снег. Максимальная температура воздуха составит +5 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода в Киеве 24 декабря

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

"Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура по области ночью будет колебаться в пределах +3...-2 °С, а днем будет 0...+5 °С.

В Киеве ночью ожидается около 0 °С, а днем +1...+3 °С.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Киеве синоптики объявили I уровень опасности. Причиной послужил сильный туман.

Также мы писали, что в Украине в течение всей недели прогнозируется облачная и холодная погода. Во многих регионах следует ожидать дождей и мокрого снега.