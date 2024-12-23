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Синоптики попередили про снігову негоду у Києві завтра

23 грудня 2024 18:58
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві 24 грудня від Укргідрометцентру
Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві у вівторок, 24 грудня, буде дощовою та вітряною. Подекуди можливий мокрий сніг. Максимальна температура повітря +5 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр в Telegram.

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Синоптики попередили про снігову негоду у Києві завтра - фото 1
Скриншот допису Укргідрометцентру

"Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура по області вночі коливатиметься в межах +3...-2 °С а вдень буде 0...+5 °С.

У Києві вночі очікується близько 0 °С, а вдень +1...+3 °С.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, у Києві синоптики оголосили І рівень небезпеки. Причиною став сильний туман. 

Також ми писали, що в Україні протягом всього тижня прогнозують хмарну та холодну погоду. В багатьох регіонах варто чекати на дощі та мокрий сніг.

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