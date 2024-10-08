Прогноз погоды в Киеве на завтра, 9 октября, от Укргидрометцентра

Люди гуляют по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В среду, 9 октября, в Киевской области и Киеве ожидается небольшая облачность без осадков. Атмосферное давление остается на стабильном уровне.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 9 октября

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, а днем повысится до +17...+22 °C. В Киеве ночью температура составит +8...+10 °C, а днем достигнет около +20 °C.

Погода в Киевской области 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 9 октября будет солнечной и комфортной для прогулок. В некоторых регионах воздух прогреется до +25 °С.

Также в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.