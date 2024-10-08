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Вдарив ногою пуделя — прокуратура Києва оголосила чоловіку підозру

8 жовтня 2024 16:25
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Печерську чоловік, який вдарив пуделя, отримав підозру
Собака, яку вдарили. Фото: Київська прокуратура
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Києві 51-річний чоловік отримав підозру в жорстокому поводженні з твариною. Відомо, що місцевий мешканець вдарив пуделя ногою.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 8 жовтня.

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Деталі справи

Інцидент стався 7 жовтня, коли підозрюваний перебував у поштовому відділенні на Печерську. В той самий час у приміщенні знаходилася жінка зі своїм собакою породи пудель. Тварина активно бігала навколо присутніх, що викликало невдоволення чоловіка. За словами свідків, його особливо роздратувало те, що собака, граючись, ластився до нього, встаючи на задні лапи.

Після того, як власниця пуделя разом із собакою залишили поштове відділення, чоловік вийшов за ними і вдарив тварину ногою. Удар був настільки сильним, що пес деякий час не міг піднятися.

Власниця одразу ж доставила свого улюбленця, на прізвисько Падді, до ветеринарної клініки, де лікарі діагностували у нього забої.

На цей час чоловіку повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною. Відповідно до санкцій статті, йому загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі строком до трьох років.

Нагадаємо, у Києві поліцейські врятували котика, який бігав проїжджою частиною. Вони побачили змоклу та знесилену тварину посеред дороги.

Раніше ми писали, що у Києві відбудеться суд над чоловіком, якого підозрюють у спробі збуту великої партії психотропних речовин. Підсудному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Київ тварини поліція Україна прокуратура собака

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