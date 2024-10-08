Прогноз погоди в Києві на завтра, 9 жовтня, від Укргідрометцентру

Люди гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У середу, 9 жовтня, в Київській області та Києві очікується легка хмарність без опадів. Атмосферний тиск залишиться на стабільному рівні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Київській області 9 жовтня

Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, а вдень підвищиться до +17...+22 °C. У самому Києві вночі температура становитиме +8...+10 °C, а вдень досягне близько +20 °C.

Погода у Київській області 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 9 жовтня буде сонячною та комфортною для прогулянок. У деяких регіонах повітря прогріється до +25 °С.

Також у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.