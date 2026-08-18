Синоптики предупредили киевлян о грозовых дождях завтра

Девушка под дождем. Фото: УНИАН

Альбина Заречная Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 18 августа, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики предупредили об осадках и грозах. Кроме того, ночью температура воздуха резко снизится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 18 августа

Ночью местами возможен кратковременный дождь и гроза, но днем без осадков. Ветер западного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Погода в Украине 19 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +9...+14 °С , днем +21...+26 °С ;

, днем ; в Киеве ночью +12...+14 °С, днём +23...+25 °С.

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Как писали Новини.LIVE, глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что принял участие в церемонии перезахоронения полковника Евгения Коновальца на украинской земле.

А 18 августа российские оккупанты нанесли удар по распределительному центру сети EVA в Броварском районе. Объект обеспечивает поставку товаров как в физические магазины, так и для онлайн-заказов.

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