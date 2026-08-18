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Главная Киев Россия атаковала распределительный центр EVA в Киевской области

Россия атаковала распределительный центр EVA в Киевской области

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 12:43
Россия ударила по распределительному центру EVA на Киевщине 18 августа
Последствия российского обстрела распределительного центра EVA в Киевской области. Фото: facebook.com/EVA.dp.ua

Российские оккупанты во вторник, 18 августа, нанесли удар по распределительному центру EVA в Броварах Киевской области. Он обслуживает как обычные магазины, так и интернет-магазин. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба EVA, передает Новини.LIVE.

Российский удар по распределительному центру EVA

Спасатели продолжают тушить пожар на месте российской атаки.

"Пока тушение продолжается, мы не можем точно оценить масштабы повреждений. Вероятно, пострадали как склад EVA.UA, так и склад, с которого товары поступают в наши магазины", — говорится в сообщении.

В результате обстрела некоторые товары могут временно отсутствовать в части магазинов, а выполнение отдельных заказов из интернет-магазина может задержаться.

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"Если ситуация повлияет на ваш заказ, сотрудники нашего контакт-центра обязательно свяжутся с вами после уточнения всех обстоятельств и помогут решить вопрос. Мы уже работаем над тем, чтобы уменьшить возможные неудобства. Благодарим за понимание и поддержку", — добавили в EVA.

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Пост сети магазинов EVA. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 18 августа Россия атаковала ударными дронами гражданские объекты в Киевской области. В частности, в Броварском районе зафиксированы значительные повреждения.

А в ночь на 16 августа российские оккупанты обстреляли книжный рынок на Почайной в Киеве. В результате атаки он превратился в руины. Новини.LIVE показали последствия.

война Киевская область обстрелы Бровары склад
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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