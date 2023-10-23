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Ситуация на дорогах при въезде в Киев сегодня

23 октября 2023 07:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ситуация на дорогах при въезде в Киев сегодня
Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Полтавщина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 23 октября, на въезде в Киев зафиксированы пробки. Существенные очереди автомобилей могут быть, если ехать со стороны Вишневого и Чабанов. Со стороны Броваров ситуация лучше.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 23 октября

Если ехать со стороны Вишневого, то в пробки можно попасть на улице Соборной и на Окружной дороге. Время поездки в столицу занимает около 39 минут.

пробки
Въезд в Киев со стороны Вишневого 23 октября. Фото: Google Maps

Со стороны Чабанов пробки зафиксированы на проспекте Академика Глушкова и на Голосеевском проспекте. Время поездки составит 30 минут.

пробки
Въезд в Киев со стороны Чабанов 23 октября. Фото: Google Maps

Если ехать из населенного пункта Бровары, то в небольшие пробки можно попасть на Броварском проспекте. Время поездки займет 51 минуту.

пробки

Въезд в Киев со стороны Броваров 23 октября. Фото: Google Maps

Следует добавить, что одной из главных причин пробок на въезде в столицу является расположение блокпостов вокруг города. Из-за этого автомобили иногда долго не могут попасть в Киев, а в час пик колонна из автомобилей может растянуться на километры.

Напомним, на сегодня, 23 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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