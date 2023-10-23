Ситуация на дорогах при въезде в Киев сегодня
Сегодня, 23 октября, на въезде в Киев зафиксированы пробки. Существенные очереди автомобилей могут быть, если ехать со стороны Вишневого и Чабанов. Со стороны Броваров ситуация лучше.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Пробки на въезд в Киев 23 октября
Если ехать со стороны Вишневого, то в пробки можно попасть на улице Соборной и на Окружной дороге. Время поездки в столицу занимает около 39 минут.
Со стороны Чабанов пробки зафиксированы на проспекте Академика Глушкова и на Голосеевском проспекте. Время поездки составит 30 минут.
Если ехать из населенного пункта Бровары, то в небольшие пробки можно попасть на Броварском проспекте. Время поездки займет 51 минуту.
Следует добавить, что одной из главных причин пробок на въезде в столицу является расположение блокпостов вокруг города. Из-за этого автомобили иногда долго не могут попасть в Киев, а в час пик колонна из автомобилей может растянуться на километры.
Напомним, на сегодня, 23 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
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