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Ситуація на дорогах при в’їзді до Києва на сьогодні

23 жовтня 2023 07:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ситуація на дорогах при в’їзді до Києва на сьогодні
Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Полтавщина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 23 жовтня, на в'їзді до Києва зафіксовані затори. Суттєві черги з автомобілів можуть бути, якщо їхати зі сторони Вишневого та Чабанів. З боку Броварів ситуація є кращою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 23 жовтня

Якщо їхати зі сторони Вишневого, то в затори можна потрапити на вулиці Соборній та на Окружній дорозі. Час поїздки до столиці займатиме близько 39 хвилин.

затори
В’їзд до Києва зі сторони Вишневого 23 жовтня. Фото: Google Maps

Зі сторони Чабанів затори зафіксовані на проспекті Академіка Глушкова та на Голосіївському проспекті. Час поїздки складатиме 30 хвилин.

затори
В’їзд до Києва зі сторони Чабанів 23 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо ж їхати з населеного пункту Бровари, то в невеликі затори можна потрапити на Броварському проспекті. Час поїздки займе 51 хвилину. 

затори

В’їзд до Києва зі сторони Броварів 23 жовтня. Фото: Google Maps

Варто додати, що однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розташування блокпостів навколо міста. Через це автомобілі інколи довго не можуть потрапити до Києва, а під час години пік колона з автівок може розтягнутися на кілометри.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 23 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

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