Ситуація на дорогах при в’їзді до Києва на сьогодні
Сьогодні, 23 жовтня, на в'їзді до Києва зафіксовані затори. Суттєві черги з автомобілів можуть бути, якщо їхати зі сторони Вишневого та Чабанів. З боку Броварів ситуація є кращою.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзд у Київ 23 жовтня
Якщо їхати зі сторони Вишневого, то в затори можна потрапити на вулиці Соборній та на Окружній дорозі. Час поїздки до столиці займатиме близько 39 хвилин.
Зі сторони Чабанів затори зафіксовані на проспекті Академіка Глушкова та на Голосіївському проспекті. Час поїздки складатиме 30 хвилин.
Якщо ж їхати з населеного пункту Бровари, то в невеликі затори можна потрапити на Броварському проспекті. Час поїздки займе 51 хвилину.
Варто додати, що однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розташування блокпостів навколо міста. Через це автомобілі інколи довго не можуть потрапити до Києва, а під час години пік колона з автівок може розтягнутися на кілометри.
Нагадаємо, станом на сьогодні, 23 жовтня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
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