Главная Киев Ситуация с водоснабжением на Киевщине — заявление Свириденко

Ситуация с водоснабжением на Киевщине — заявление Свириденко

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 19:50
Свириденко сообщила о ситуации с водоснабжением на Киевщине
Юлия Свириденко общается с общинами. Фото иллюстративное: Свириденко/Telegram

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о восстановлении водоснабжения в Ирпене. Также она поручила решить проблему обеспечения источниками резервного питания объектов критической инфраструктуры.

Об этом Свириденко сообщила в официальном Telegram-канале во вторник, 13 января

Читайте также:

Ситуация с электроэнергией и водой в Киевской области

Свириденко переговорила с руководителем Киевской ОГА Николаем Калашником по ситуации с водоснабжением в Ирпене. Она пообещала максимально оперативно восстановление нормального водоснабжения без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено.

Однако сейчас жители Ирпенской и Гостомельской ТГ из-за отсутствия электроэнергии, получают воду по временному графику: с 06:00 до 09:00; с 18:00 до 21:30. Об этом сообщает Ирпеньводоканал.

Ситуація з водопостачанням на Київщині — заява Свириденко - фото 1
Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

"Поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе вместе с председателями ОГА срочно подать Кабинету Министров дополнительные потребности всех объектов критической инфраструктуры в обеспечении источниками резервного питания объектов жизнеобеспечения на местах", — отметила премьер.

Ситуація з водопостачанням на Київщині — заява Свириденко - фото 1
Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

Она добавила, что правительство готово предоставлять общинам свою полную поддержку и задействовать для этого дополнительный ресурс.

Напомним, что Свириденко сообщила, что правительство работает над скорейшим восстановлением энергообеспечения. Уже приняты решения, направленные на поддержку критической инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что Свириденко заявила, что в Киеве ситуацию с отоплением и электроэнергию улучшат до 15 января. Сейчас правительство проводит для этого ряд мероприятий.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
