Свириденко повідомила про ситуацію з водопостачанням на Київщині

Юлія Свириденко спілкується з громадами. Фото ілюстративне: Свириденко/Telegram

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила про відновлення водопостачання в Ірпені. Також вона доручила вирішити проблему забезпечення джерелами резервного живлення обʼєктів критичної інфраструктури.

Про це Свириденко повідомила в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 13 січня

Ситуація з електроенергією та водою на Київщині

Свириденко переговорила з керівником Київської ОВА Миколою Калашником щодо ситуації із водопостачанням в Ірпені. Вона пообіцяла максимально оперативно відновлення нормального водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене.

Однак наразі мешканці Ірпінської та Гостомельської ТГ через відсутність електроенергії, отримують воду за тимчасовим графіком: з 06:00 до 09:00; таз 18:00 до 21:30. Про це повідомляє Ірпіньводоканал.

Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

"Доручила віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабінету Міністрів додаткові потреби усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях", — зазначила прем'єр.

Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

Вона додала, що уряд готовий надавати громадам свою повну підтримку та задіяти для цього додатковий ресурс.

Нагадаємо, що Свириденко повідомила те, що уряд працює над якнайшвидшим відновленням енергозабезпечення. Вже ухвалено рішення, спрямовані на підтримку критичної інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що Свириденко заявила, що у Києві ситуацію з опаленням та електроенергію покращать до 15 січня. Наразі уряд проводить для цього низку заходів.