В Киеве улучшат отопление и свет к 15 января - Свириденко

Женщина рукой проверяет, теплые ли батареи. Фото иллюстративное: Парламент.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о том, что в Киеве подачу отопления и электроэнергии улучшат до четверга, 15 января. Сейчас правительство проводит ряд мероприятий, чтобы улучшить ситуацию по всей Украине.

Об этом Свириденко сообщила в официальном Telegram-канале в воскресенье, 11 января.

+5 °C в квартире. Фото: соцсети

Стабилизация в Киеве

Свириденко указала, что в течение этой недели не было ни одного дня без обстрелов со стороны РФ — одна из крупнейших атак на энергетическую инфраструктуру была по Киеву. Кремль намеренно бил баллистикой по теплогенерирующим объектам. Положение дополнительно осложнила погода и низкая температура. Мэр города Виталий Кличко указал, что в Киеве без тепла остается более 1000 домов.

+12 °C в квартире. Фото: соцсети

Температура в квартире в Печерском районе составляет +12 °C, и +5 °C в квартире фиксируют на Оболони, о чем сообщают местные жители в соцсетях, публикуя фото своих термометров.

Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

"Ежедневно получаем доклады от энергетиков, ГСЧС и военных администраций. Лично контролирую ход восстановительных работ. Понимаем, что отсутствие света и тепла — тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача — как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни", — отметила Свириденко.

За эту неделю электроснабжение было восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране. Однако для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, и скорее всего это будет четверг, 15 января. Правительство делает следующее:

Предоставляет оборудованием, ресурсами и техникой поддержку генерирующим компаниям.

Не отключаются объекты критической инфраструктуры стратегического значения, чтобы стабилизировать энергосистему.

Развернуты пункты несокрушимости.

Увеличен импорт электроэнергии.

ГСЧС вместе с местными властями устанавливает генераторы большой мощности для уменьшения нагрузки на центральную систему.

Обеспечена бесперебойная работа медицинских учреждений.

"Отдельно — постоянная связь с людьми. Местные власти обязаны обеспечить непрерывную работу горячих линий. Начальнику КГВА поручено организовать круглосуточную работу горячих линий при районных военных администрациях столицы. Руководители районов несут персональную ответственность 24/7", — добавила Свириденко.

Напомним, что 11 января на левом берегу Киева и в Печерском и Голосеевском районах действуют экстренные отключения электроэнергии. Это обусловлено неблагоприятными погодными условиями.

