Україна
В квартире +5°C — Киеву анонсируют улучшения с теплом и светом

В квартире +5°C — Киеву анонсируют улучшения с теплом и светом

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 13:10
В Киеве улучшат отопление и свет к 15 января - Свириденко
Женщина рукой проверяет, теплые ли батареи. Фото иллюстративное: Парламент.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о том, что в Киеве подачу отопления и электроэнергии улучшат до четверга, 15 января. Сейчас правительство проводит ряд мероприятий, чтобы улучшить ситуацию по всей Украине.

Об этом Свириденко сообщила в официальном Telegram-канале в воскресенье, 11 января.

В Киеве улучшат отопление и свет до 15 января
+5 °C в квартире. Фото: соцсети

Стабилизация в Киеве

Свириденко указала, что в течение этой недели не было ни одного дня без обстрелов со стороны РФ — одна из крупнейших атак на энергетическую инфраструктуру была по Киеву. Кремль намеренно бил баллистикой по теплогенерирующим объектам. Положение дополнительно осложнила погода и низкая температура. Мэр города Виталий Кличко указал, что в Киеве без тепла остается более 1000 домов.

Свириденко назвала сроки стабилизации в Киеве
+12 °C в квартире. Фото: соцсети

Температура в квартире в Печерском районе составляет +12 °C, и +5 °C в квартире фиксируют на Оболони, о чем сообщают местные жители в соцсетях, публикуя фото своих термометров.

У квартирі +5°C - Києву анонсують покращення з теплом і світлом - фото 1
Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

"Ежедневно получаем доклады от энергетиков, ГСЧС и военных администраций. Лично контролирую ход восстановительных работ. Понимаем, что отсутствие света и тепла — тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача — как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни", — отметила Свириденко.

За эту неделю электроснабжение было восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране. Однако для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время, и скорее всего это будет четверг, 15 января. Правительство делает следующее:

  • Предоставляет оборудованием, ресурсами и техникой поддержку генерирующим компаниям.
  • Не отключаются объекты критической инфраструктуры стратегического значения, чтобы стабилизировать энергосистему.
  • Развернуты пункты несокрушимости.
  • Увеличен импорт электроэнергии.
  • ГСЧС вместе с местными властями устанавливает генераторы большой мощности для уменьшения нагрузки на центральную систему.
  • Обеспечена бесперебойная работа медицинских учреждений.

"Отдельно — постоянная связь с людьми. Местные власти обязаны обеспечить непрерывную работу горячих линий. Начальнику КГВА поручено организовать круглосуточную работу горячих линий при районных военных администрациях столицы. Руководители районов несут персональную ответственность 24/7", — добавила Свириденко.

Напомним, что 11 января на левом берегу Киева и в Печерском и Голосеевском районах действуют экстренные отключения электроэнергии. Это обусловлено неблагоприятными погодными условиями.

Ранее мы также информировали, что Киеву предоставят дополнительные источники питания. Это даст возможность помочь на отдельных локациях с отоплением.

Киев электроэнергия Юлия Свириденко отопление правительство
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
