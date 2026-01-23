Чрезвычайная ситуация в энергетике — Кличко снова призвал выезжать из Киева

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Кличко/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз за этот отопительный сезон призвал жителей столицы выезжать из города. Он отметил, что сейчас может быть еще не самый сложный момент.

Об этом мэр Киева написал в Telegram в пятницу, 23 января.

Реклама

Читайте также:

Кличко призвал горожан выехать из Киева

"К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. У кого еще есть варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", — призвал мэр Киева.

Городской голова объяснил, что Киев определил в каждом районе города опорные Пункты обогрева (несокрушимости). По его словам, в них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей.

Кличко рассказал, что в пунктах обустроят места для ночлега, обеспечат их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

"Столица, в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий", — отметил Кличко.

Кличко обратился к работодателям

Мэр Киева призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.

"В каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, — это районная госадминистрация. Районы на местах сейчас должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе! И должны все работать слаженно.

Планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях сейчас обсудим на штабе с главами районов", — объяснил Кличко.

Отметим, что по состоянию на утро 23 января в Киеве без теплоснабжения остаются около двух тысяч многоэтажек, которые подключают второй раз после атак РФ 9 и 20 января. Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть — в Голосеевском и Соломенском районах.

За ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более 650 домов. Также в столице продолжают действовать экстренные отключения света.

Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Напомним, что вчера в Украине зафиксировали самую сложную ситуацию в энергосистеме со времени масштабного блэкаута в ноябре 2022 года.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Киев не был подготовлен к чрезвычайной ситуации в энергетике.