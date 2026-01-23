Надзвичайна ситуація в енергетиці — Кличко знову закликав виїжджати з Києва

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Кличко/Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко вдруге за цей опалювальний сезон закликав жителів столиці виїжджати з міста. Він зазначив, що зараз може бути ще не найскладніший момент.

Про це мер Києва написав у Telegram у п'ятницю, 23 січня.

Кличко закликав містян виїхати з Києва

"До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", — закликав мер Києва.

Міський голова пояснив, що Київ визначив у кожному районі міста опорні Пункти обігріву (незламності). За його словами, в них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.

Кличко розповів, що у пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

"Столиця, в звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій", — зауважив Кличко.

Кличко звернувся до роботодавців

Мер Києва закликав роботодавців організувати гнучкі графіки роботи й, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

"У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, — це районна держадміністрація. Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено.

Плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з главами районів", — пояснив Кличко.

Зазначимо, що станом на ранок 23 січня у Києві без теплопостачання залишаються близько двох тисяч багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак РФ 9 та 20 січня. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина — в Голосіївському й Соломʼянському районах.

За ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. Також у столиці продовжують діяти екстрені вимкнення світла.

Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Нагадаємо, що вчора в Україні зафіксували найскладнішу ситуацію в енергосистемі від часу масштабного блекауту в листопаді 2022 року.

Раніше президент Зеленський заявляв, що Київ не був підготовлений до надзвичайної ситуації в енергетиці.