Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев не подготовился к ЧС в энергетике, — Зеленский

Киев не подготовился к ЧС в энергетике, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 20:13
Блэкаут в Киеве - Зеленский сделал заявление о подготовке столицы к ЧС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был подготовлен к чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом он сказал в своем обращении 14 января.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о ситуации со светом в Киеве 

По словам Зеленского, в столице Украины было очень мало сделано для того, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию с энергетикой. Также президент отметил, что даже сейчас он не видит интенсивности в решении проблем.

"Много сделано в Харькове, там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше. Очень мало сделано в столице. Даже в эти дни я не вижу интенсивности. Надо сейчас все это срочно исправлять", — отметил Зеленский.

Напомним, о том, что столица Украины не была готова к обстрелам по энергосистеме говорил и новый министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Кроме этого, премьер-министр Украины Юлия Свириденко в среду, 14 января, анонсировала улучшение ситуации со светом в Киеве уже в ближайшие дни.

Владимир Зеленский Виталий Кличко Киев обстрелы энергосистема
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации