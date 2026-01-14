Блэкаут в Киеве - Зеленский сделал заявление о подготовке столицы к ЧС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был подготовлен к чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом он сказал в своем обращении 14 января.

По словам Зеленского, в столице Украины было очень мало сделано для того, чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию с энергетикой. Также президент отметил, что даже сейчас он не видит интенсивности в решении проблем.

"Много сделано в Харькове, там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше. Очень мало сделано в столице. Даже в эти дни я не вижу интенсивности. Надо сейчас все это срочно исправлять", — отметил Зеленский.

Напомним, о том, что столица Украины не была готова к обстрелам по энергосистеме говорил и новый министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Кроме этого, премьер-министр Украины Юлия Свириденко в среду, 14 января, анонсировала улучшение ситуации со светом в Киеве уже в ближайшие дни.