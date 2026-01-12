Видео
Ситуация со светом в Киеве — обновленные данные ДТЭК

Ситуация со светом в Киеве — обновленные данные ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 20:12
Ситуация со светом в Киеве на 12 января
Отключение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Все дома Киева, которые оставались без света, снова получают электроэнергию. Однако сейчас в городе применяются стабилизационные и экстренные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в понедельник, 12 января

Читайте также:

Ситуация со светом в Киеве

Энергетическая компания ДТЭК отметила, что в столице все дома, в которых не было электроэнергии после обстрелов со стороны России, теперь — со светом. Однако, в то же время в городе применяются отключения.

Ситуація зі світлом у Києві — оновлені дані ДТЕК - фото 1
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

"В Шевченковском, Подольском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах действуют стабилизационные графики. На Левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Дома имеют 3-5 часов со светом и 7-12 - без", — отмечает ДТЭК.

Компания обратилась к киевлянам, у которых сейчас есть свет, с просьбой. Их призывают пользоваться электроэнергией экономно и включать мощные приборы по очереди, что помогает держать энергосистему в стабильном состоянии.

Но в части Соломенского и Святошинского районов Киева были применены экстренные отключения. Они являются вынужденными действиями ДТЭК, необходимыми, чтобы предотвратить перегрузку сетей и аварии.

Напомним, что в Киеве 12 января ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко

Ранее мы также информировали, что графики отключения электроэнергии будут действовать 13 января во всех областях Украины. Причиной являются атаки со стороны РФ на энергетические объекты.

Киев ДТЭК отключения света графики отключений света отключения
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
