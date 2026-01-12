Экстренные отключения света в Киеве 12 января — что известно

В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве в понедельник, 12 января, ввели экстренные отключения света. Сейчас графики ограничения электроэнергии не действуют.
Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.
Экстренные отключения света в Киеве 12 января
"Весь Киев уходит в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", — отметил Коваленко.
В ДТЭК отмечают, что экстренные отключения света ввели по приказу НЭК Укрэнерго. Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, если она сейчас есть.
Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения света ввели также в части Киевской области. Причиной являются последствия российских ударов и непогода.
Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним, в ночь на 12 января российские оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру в Одесской области.
Ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что на этой неделе в Киеве продолжатся жесткие отключения электроэнергии.
