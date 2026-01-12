Видео
Україна
Видео

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:24
Экстренные отключения света в Киеве 12 января — что известно
Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 12 января, ввели экстренные отключения света. Сейчас графики ограничения электроэнергии не действуют.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Читайте также:

Экстренные отключения света в Киеве 12 января

"Весь Киев уходит в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", — отметил Коваленко.

Допис Коваленка
Пост Коваленко. Фото: скриншот

В ДТЭК отмечают, что экстренные отключения света ввели по приказу НЭК Укрэнерго. Людей призвали потреблять электроэнергию экономно, если она сейчас есть.

null
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения света ввели также в части Киевской области. Причиной являются последствия российских ударов и непогода.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 12 января российские оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру в Одесской области.

Ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что на этой неделе в Киеве продолжатся жесткие отключения электроэнергии.

Киев электроэнергия ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
