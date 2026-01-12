Ситуація зі світлом у Києві на 12 січня

Відключення у Києві. Фото: Новини.LIVE

Усі оселі Києва, які залишались без світла, знову отримують електроенергію. Однак наразі в місті застосовуються стабілізаційні та екстрені відключення.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у понеділок, 12 січня

Ситуація зі світлом у Києві

Енергетична компанія ДТЕК зазначила, що у столиці усі оселі в яких не було електроенергії після обстрілів з боку Росії, тепер – зі світлом. Однак, у той же час у місті застосовуються відключення.

Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

"У Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки. На Лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 – без", — наголошує ДТЕК.

Компанія звернулась до киян, у яких зараз є світло, з проханням. Їх закликають користуватися електроенергією ощадливо та вмикати потужні прилади по черзі, що допомагає тримати енергосистему у стабільному стані.

Але у у частини Соломʼянського та Святошинського районів Києва були застосовані екстрені відключення. Вони є вимушеними діями ДТЕК, необхідними, щоб запобігти перевантаженню мереж та аваріям.

Нагадаємо, що у Києві 12 січня запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко

Раніше ми також інформували, що графіки відключення електроенергії діятимуть 13 січня в усіх областях України. Причиною є атаки з боку РФ на енергетичні обʼєкти.