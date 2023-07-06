Ситуация обострилась: Лавру посетили полиция и комиссия Минкульта

В Киево-Печерской Лавре начались стычки. Фото: соцсети

Сегодня, 6 июля, в Киево-Печерскую Лавру пришла полиция и комиссия Минкульта. Там с самого утра начались стычки.

Об этом сообщает аналитический портал "Слово и дело".

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Стычки возле Лавры

Утром к святыне пришла полиция и представители Минкульта. Им удалось получить доступ к нескольким корпусам заповедника — 69 и 70.

У входа также собрались прихожане УПЦ (МП). Они пытаются препятствовать работе комиссии и полиции.

В Киево-Печерской Лавре начались стычки. Фото: соцсети

Полицейские пытаются их оттеснить верующих.

По словам адвоката УПЦ (МП) Никиты Чекмана, представители заповедника срывают замки с корпусов Лавры.

В Киево-Печерской Лавре начались стычки. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что 5 июля в Киево-Печерской Лавре вводятся ограничения на вход. Посещать Нижнюю лавру можно только в определенное время.

Добавим, что 4 июля предстояла проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.

Также в Соломенском районном суде состоялось судебное заседание по делу митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя). Прокуратура потребовала продлить ему круглосуточный домашний арест.