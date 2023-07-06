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Ситуація загострилася: до Лаври завітали поліція і комісія Мінкульту

6 липня 2023 10:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ситуація загострилася: до Лаври завітали поліція і комісія Мінкульту
У Києво-Печерській Лаврі почалися сутички. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 6 липня, до Києво-Печерської Лаври прийшла поліція та комісія Мінкульту. Там з самого ранку почалися сутички.

Про це повідомляє аналітичний портал "Слово і діло".

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Вранці до святині прийшла поліція і представники Мінкульту. Їм вдалося отримати доступ до кількох корпусів заповідника — 69 і 70.

Біля входу також зібралися прихожани УПЦ (МП). Вони намагаються перешкоджати роботі комісії та поліції.

 

У Києво-Печерській Лаврі почалися сутички. Фото: соцмережі

Поліцейські намагаються їх відтіснити вірян.

За словами адвоката УПЦ (МП) Микити Чекмана, представники заповідника зривають замки з корпусів Лаври.

 

У Києво-Печерській Лаврі почалися сутички. Фото: соцмережі

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що 5 липня у Києво-Печерській Лаврі вводяться обмеження на вхід. Відвідувати Нижню лавру можна буде лише у певний час.

Додамо, що 4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.

Також у Солом’янському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

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