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Скандал с прокурорскими ковриками — в Киевской области мужчине грозит до 8 лет тюрьмы

2 февраля 2024 02:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Скандал с прокурорскими ковриками — в Киевской области мужчине грозит до 8 лет тюрьмы
Предприниматель и волонтер Владимир Гавриш. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киевской области волонтер Владимир Гавриш забрал на автомойке коврики, которые считал брошенными. Вскоре за ними вернулся прокурор, который вызвал полицию и отправил на поиски пропавших вещей оперативно-розыскные группы. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ТСН.

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Что известно о Владимире Гаврише

Отмечается, что Владимир Гавриш — предприниматель и волонтер в модульном городке в Гостомеле Киевской области. По его словам, во время оккупации видел много мародерства, от чего тоже пострадал, но никогда не думал, что в этом преступлении будут обвинять и его самого.

"В прошлом году к статье 185 Уголовного кодекса, то есть "кража", добавили часть 4, а именно — совершение кражи в условиях военного положения. Наказание за такое преступление от 5 до 8 лет лишения свободы. Как говорят адвокаты, за первый же год было открыто свыше семь тысяч таких дел", — говорится в материале.

Предприниматель и волонтер Владимир Гавриш
Предприниматель и волонтер Владимир Гавриш. Фото: скриншот

Скандал с прокурорскими ковриками

Инцидент произошел на автомойке, где и мужчина заметил коврики, которые, по его мнению, кто-то выбросил.

"Увидел, что ближе к мусорке, такой маленькой, лежали коврики. И я подумал, что они не нужны и их оставили здесь, потому что в мусорку они не влезут, а большой мусорки там нет", — рассказал Владимир.

После мойки мужчина поехал на встречу с любимой женой в роддом, где должен был забрать ее с новорожденной дочерью. Сначала ему звонили, а вскоре задержали. Коврики оказались прокурорские, а звонили по телефону Владимиру с целью установить его местонахождение.

Владимир Гавриш с семьей
Владимир Гавриш с семьей. Фото: скриншот

"Если человек их там забыл и вернулся и у нас получилось такое непонимание скажем так, то давайте я позвоню и извинюсь, мне не сложно. Адвокат позвонил и говорит, ситуация не очень хорошая, потому что это не просто коврики, а коврики работающего прокурора в администрации Генерального прокурора", — отметил мужчина.

Таким образом, "сворованные" коврики искали патрульные, оперативно-розыскные и следственные группы. Их стоимость судебные эксперты оценили в 880 гривен.

Что известно о владельце ковриков

Пострадавшим оказался Валерий Кравчук, работающий на должности прокурора отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности при Офисе Генерального прокурора. По его словам, он стал жертвой преступления и вызвал полицию, оперативно среагировавшую на вызов.

Прокурор Валерий Кравчук
Прокурор Валерий Кравчук. Фото: скриншот

Владимир Гавриш утверждает, что это только начало, и во избежание суда нужно уплатить 5 тысяч долларов. По словам адвоката подсудимого, главной проблемой в этом деле является сама прокурорская должность потерпевшего Кравчука.

Напомним, что чиновнику Национальной академии наук Украины объявлено подозрение из-за получения взятки за аренду помещения. Его удалось разоблачить в Киеве следователем Подольского управления полиции вместе с сотрудниками СБУ.

Киев
закон
полиция
авто
Киевская область
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прокуроры

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