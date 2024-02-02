Скандал із прокурорськими килимками — на Київщині чоловіку загрожує до 8 років в'язниці
У Київській області волонтер Володимир Гавриш забрав на автомийці килимки, які вважав покинутими. Невдовзі по них повернувся прокурор, який викликав поліцію та відрядив на пошуки зниклих речей оперативно-розшукові групи. Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомляє ТСН.
Що відомо про Володимира Гавриша
Зазначається, що Володимир Гавриш — підприємець та волонтер у модульному містечку в Гостомелі Київської області. За його словами, під час окупації бачив багато мародерства, від чого також постраждав, але ніколи не думав, що в цьому злочині звинувачуватимуть і його самого.
"Торік до статті 185 Кримінального кодексу, тобто "крадіжка", додали частину 4, а саме — вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Покарання за такий злочин від 5 до 8 років позбавлення волі. Як кажуть адвокати, за перший же рік було відкрито понад сім тисяч таких справ", — йдеться в матеріалі.
Скандал із прокурорськими килимками
Інцидент трапився на автомийці, де й чоловік помітив килимки, які, на його думку, хтось викинув.
"Побачив, що ближче до смітника, такого маленького, лежали коврики. І я подумав, що вони не потрібні і їх залишили тут, бо в смітник вони не влізуть, а великого смітника там немає", — розповів Володимир.
Після мийки чоловік поїхав на зустріч із коханою дружиною до пологового будинку, де мав забрати її з новонародженою донечкою. Спершу йому надзвонювали, а невдовзі затримали. Килимки виявилися прокурорські, а телефонували Володимиру з метою встановити його місцеперебування.
"Якщо людина їх там забула і повернулася і в нас вийшло таке нерозуміння скажемо так, то давайте я зателефоную і вибачусь, мені не складно. Адвокат подзвонив і каже, ситуація не дуже хороша, бо це не просто килимки, а килимки прокурора, який працює в адміністрації Генерального прокурора", — зазначив чоловік.
Таким чином "поцуплені" килимки шукали патрульні, оперативно-розшукові та слідчі групи. Їх вартість судові експерти оцінили в 880 гривень.
Що відомо про власника килимків
Постраждалим виявився Валерій Кравчук, який працює на посаді прокурора відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки при Офісі Генерального прокурора. За його словами, він став жертвою злочину та викликав поліцію, яка оперативно зреагувала на виклик.
Володимир Гавриш стверджує, що це лише початок, і щоб уникнути суду, потрібно сплатити 5 тисяч доларів. За словами адвоката підсудного, головною проблемою в цій справі є сама прокурорська посада потерпілого Кравчука.
Нагадаємо, що чиновнику Національної академії наук України оголошено про підозру через отримання хабаря за оренду приміщення. Його вдалося викрити у Києві слідчим Подільського управління поліції разом зі співробітниками СБУ.
Читайте Новини.LIVE!