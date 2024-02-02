Скандал із прокурорськими килимками — на Київщині чоловіку загрожує до 8 років в'язниці

Підприємець та волонтер Володимир Гавриш. Фото: скриншот

У Київській області волонтер Володимир Гавриш забрав на автомийці килимки, які вважав покинутими. Невдовзі по них повернувся прокурор, який викликав поліцію та відрядив на пошуки зниклих речей оперативно-розшукові групи. Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ТСН.

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Що відомо про Володимира Гавриша

Зазначається, що Володимир Гавриш — підприємець та волонтер у модульному містечку в Гостомелі Київської області. За його словами, під час окупації бачив багато мародерства, від чого також постраждав, але ніколи не думав, що в цьому злочині звинувачуватимуть і його самого.

"Торік до статті 185 Кримінального кодексу, тобто "крадіжка", додали частину 4, а саме — вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Покарання за такий злочин від 5 до 8 років позбавлення волі. Як кажуть адвокати, за перший же рік було відкрито понад сім тисяч таких справ", — йдеться в матеріалі.

Підприємець та волонтер Володимир Гавриш. Фото: скриншот

Скандал із прокурорськими килимками

Інцидент трапився на автомийці, де й чоловік помітив килимки, які, на його думку, хтось викинув.

"Побачив, що ближче до смітника, такого маленького, лежали коврики. І я подумав, що вони не потрібні і їх залишили тут, бо в смітник вони не влізуть, а великого смітника там немає", — розповів Володимир.

Після мийки чоловік поїхав на зустріч із коханою дружиною до пологового будинку, де мав забрати її з новонародженою донечкою. Спершу йому надзвонювали, а невдовзі затримали. Килимки виявилися прокурорські, а телефонували Володимиру з метою встановити його місцеперебування.

Володимир Гавриш із сім'єю. Фото: скриншот

"Якщо людина їх там забула і повернулася і в нас вийшло таке нерозуміння скажемо так, то давайте я зателефоную і вибачусь, мені не складно. Адвокат подзвонив і каже, ситуація не дуже хороша, бо це не просто килимки, а килимки прокурора, який працює в адміністрації Генерального прокурора", — зазначив чоловік.

Таким чином "поцуплені" килимки шукали патрульні, оперативно-розшукові та слідчі групи. Їх вартість судові експерти оцінили в 880 гривень.

Що відомо про власника килимків

Постраждалим виявився Валерій Кравчук, який працює на посаді прокурора відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки при Офісі Генерального прокурора. За його словами, він став жертвою злочину та викликав поліцію, яка оперативно зреагувала на виклик.

Прокурор Валерій Кравчук. Фото: скриншот

Володимир Гавриш стверджує, що це лише початок, і щоб уникнути суду, потрібно сплатити 5 тисяч доларів. За словами адвоката підсудного, головною проблемою в цій справі є сама прокурорська посада потерпілого Кравчука.

Нагадаємо, що чиновнику Національної академії наук України оголошено про підозру через отримання хабаря за оренду приміщення. Його вдалося викрити у Києві слідчим Подільського управління поліції разом зі співробітниками СБУ.