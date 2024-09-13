В Киеве полиция возбудила дело по поводу мошенничества экс-волонтера Госпитальеров

Бывшая волонтер "Госпитальеров" Анна Скольбушевская. Фото: Facebook

В Киеве бывший волонтер продолжала собирать деньги якобы на нужды батальона "Госпитальеры". Правоохранители открыли уголовное производство относительно возможного мошенничества

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в пятницу, 13 сентября.

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Бывший волонтер собирала деньги

"Полицейские Киева возбудили уголовное производство по факту возможных мошеннических действий бывшего волонтера", — говорится в сообщении.

Так, в полицию обратился представитель благотворительного фонда и заявил, что 29-летняя бывшая работница организации Анна Скольбушевская продолжала собирать средства от имени фонда на якобы нужды батальона "Госпитальеры" и военных.

По его словам, все деньги она так и не передала по назначению, а потратила на свои нужды.

Полиция проверяет эту информацию, открыто уголовное производство в отношении мошенничества.

Скриншот поста Полиции

Ранее в батальоне рассказали, что последний платеж на счет фонда девушка совершила 15 декабря 2023 и завершила свою работу.

"Расследование установило: собранные деньги Анна потратила на личные нужды, азартные игры, ценные путешествия по Европе, билеты на концерты и другие развлечения", — отметили там.