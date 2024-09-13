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В КГВА предупредили о взрывах в пригороде столицы — какая причина

13 сентября 2024 13:57
Виктория Козырь - редактор
Взрывы в пригороде Киева 13 сентября — в КГВА назвали причину
Взрыв. Иллюстративное фото: ГСЧС
Виктория Козырь - редактор

В пригороде Киева в пятницу, 13 сентября, будут раздаваться взрывы. Звуки будут слышны в результате работы саперов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

В КГВА призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги идти в укрытие.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

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