Взрывы в пригороде Киева 13 сентября — в КГВА назвали причину

Взрыв. Иллюстративное фото: ГСЧС

В пригороде Киева в пятницу, 13 сентября, будут раздаваться взрывы. Звуки будут слышны в результате работы саперов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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Взрывы в пригороде Киева

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

В КГВА призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги идти в укрытие.