Взрывы в пригороде Киева 13 сентября — в КГВА назвали причину

В КГВА предупредили о взрывах в пригороде столицы — какая причина
13 сентября 2024 13:57
Взрыв. Иллюстративное фото: ГСЧС
В пригороде Киева в пятницу, 13 сентября, будут раздаваться взрывы. Звуки будут слышны в результате работы саперов.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.
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Взрывы в пригороде Киева
"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.
В КГВА призвали сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги идти в укрытие.
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