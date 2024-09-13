У Києві поліція порушила справу щодо шахрайства ексволонтерки Госпітальєрів

Колишня волонтерка "Госпітальєрів" Анна Скольбушевська. Фото: Facebook

У Києві колишня волонтерка продовжувала збирати гроші нібито на потреби батальйону "Госпітальєри". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливого шахрайства.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

Читайте також:

Колишня волонтерка збирала гроші

"Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження за фактом можливих шахрайських дій колишньої волонтерки", — йдеться у повідомленні.

Так, до поліції звернувся представник благодійного фонду та заявив, що 29-річна колишня працівниця організації Анна Скольбушевська продовжувала збирати кошти від імені фонду на нібито потреби батальйону "Госпітальєри" та військових.

За його словами, усі гроші вона так і не передала за призначенням, а витратила на власні потреби.

Наразі поліція перевіряє цю інформацію, відкрито кримінальне провадження стосовно шахрайства.

Скриншот допису Поліції

Раніше у батальйоні розповіли, що останній платіж на рахунок фонду дівчина здійснила 15 грудня 2023 року та завершила свою роботу.

"Розслідування встановило: зібрані гроші Анна витратила на особисті потреби, азартні ігри, коштовні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги", — зазначили там.