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Скандальный таксист, отказавшийся везти пассажирок из-за украинского языка, сделал заявление

28 октября 2023 16:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Скандальный таксист, отказавшийся везти пассажирок из-за украинского языка, сделал заявление
Таксист, который выгнал пассажирок из-за украинского языка. Фото: скриншот с видео из Telegram-канала
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Таксист, недавно отказавшийся везти пассажирок из-за украинского языка, появился в сети после нескольких дней "тишины". Он, в частности, поблагодарил всех "неравнодушных людей", поддержавших его в этом инциденте, остальных украинцев он обозвал "провокаторами".

Соответствующее видео обнародовал общественный деятель Андрей Смолий.

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Что сказал таксист

Стоит отметить, что на видео мужчина уже пытается говорить по-украински.

"Добрый день. Я и не прячусь. Не верьте фейкам, которые обо мне говорят и пишут. Я такой же мужчина, как вы, и живу у себя дома. Всем огромная благодарность, неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома", — сказал таксист.

Скандал с таксистом

Напомним, в Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".

В то же время бывший советник Офиса Президента, блогер Алексей Арестович поддержал водителя такси в Киеве, который отказался общаться на украинском языке во время работы. Пока он ищет его контакты.

Позже в сети разгорелся скандал между бывшим советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем и одесским блогером Сергеем Стерненко по поводу функционирования государственного языка в сфере обслуживания. Известно, что активист назвал эксспикера ОП "новороссиянином" и обвинил в том, что он не помогает армии.

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