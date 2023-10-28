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Скандальний таксист, який відмовився везти пасажирок через українську мову, зробив заяву

28 жовтня 2023 16:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скандальний таксист, який відмовився везти пасажирок через українську мову, зробив заяву
Таксист, який вигнав пасажирок через українську мову. Фото: скриншот з відео з Telegram-каналу
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Таксист, який нещодавно відмовився везти пасажирок через українську мову, з'явився у мережі після декількох днів "тиші". Він, зокрема, подякував усім "небайдужим людям, хто підтримав його" у цьому інциденті, решту українців він обізвав "провокаторами". 

Відповідне відео оприлюднив громадський діяч Андрій Смолій. 

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Що сказав таксист

Варто зазначити, що на відео чоловік вже намагається розмовляти українською мовою. 

"Доброго дня. Я і не ховаюсь. Не вірте фейкам, які про мене говорять та пишуть. Я такий же чоловік, як ви і живу у себе дома. Всім величезна подяка небайдужим людям, які відгукнулись на цей інцидент. Також за хоробрість тим, які писали під постами хейтерів і провокаторів свої коментарі. І тим, хто підтримував мене морально, сидячи вдома", — сказав таксист. 

Скандал з таксистом

Нагадаємо, у  Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".

Водночас, колишній радник Офісу Президента, блогер Олексій Арестович підтримав водія таксі у Києві, який відмовився спілкуватися українською мовою під час роботи. Наразі він шукає його контакти.

Пізніше у мережі розгорівся скандал між колишнім радником Офісу Президента Олексієм Арестовичем та одеським блогером Сергієм Стерненком щодо функціонування державної мови у сфері обслуговування. Відомо, що активіст назвав ексспікера ОП "новоросіянином" та звинуватив у тому, що він не допомагає армії.

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