КГГА прокомментировала заявление Лубинца об использовании детей-сирот для выезда за границу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца по поводу использования детей-сирот для выезда из Украины. Там заявили, что информация "основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".

Об этом сообщила пресс-служба Службы по делам детей и семьи КГГА в четверг, 4 июля.

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Выезд за границу под предлогом эвакуации детей-сирот

"Информация, опубликованная Уполномоченным Верховной Рады по правам человека в официальных источниках, основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами", — говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что 24 февраля 2022 года большинство центральных органов исполнительной власти выехали из Киева, а перед столицей встала задача быстро принять решение о спасении и эвакуации детей. Речь идет также о тех, которые были воспитанниками центров социально-психологической реабилитации и непосредственную ответственность за которых несет государство.

В заявлении говорится, что в начале марта 2022 года не было порядков и механизмов эвакуации детей, ведь Министерство социальной политики, Национальная сервисная служба и офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не предоставляли никаких указаний и рекомендаций.

"Местными властями без помощи любого государственного органа и без поддержки ни одного чиновника центрального уровня проведены переговоры с Правительством Германии и изобретена возможность для эвакуации детей в город Вупперталь земли Северный Рейн — Вестфалия", — говорится в сообщении.

В Службе отметили, что во время мониторинговых визитов представителям офиса омбудсмена предоставляли информацию обо всех без исключения эвакуирующих детей.

"Представители учреждения, которое приняло наших детей, крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к Правительству Германии, которое более 2 лет удерживает наших детей! Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников абсолютно манипулятивный и необоснованный", — говорится в сообщении.

Напомним, Лубинец заявил, что украинские чиновники использовали детей-сирот и тех, кто остался без родительской опеки, для побега своих родственников за границу, чтобы избежать мобилизации.

Впоследствии ювенальная прокуратура по этому факту инициировала расследование. Правоохранители проверят информацию о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за границей, не вернулся в Украину, и покинул детей, которыми сейчас занимается немецкая сторона.