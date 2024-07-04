Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Схема выезда за границу с помощью детей-сирот — в КГГА опровергли заявление Лубинца arrow

Схема выезда за границу с помощью детей-сирот — в КГГА опровергли заявление Лубинца

4 июля 2024 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
КГГА прокомментировала заявление Лубинца об использовании детей-сирот для выезда за границу
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской городской государственной администрации прокомментировали заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца по поводу использования детей-сирот для выезда из Украины. Там заявили, что информация "основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".

Об этом сообщила пресс-служба Службы по делам детей и семьи КГГА в четверг, 4 июля.

Читайте также:

Выезд за границу под предлогом эвакуации детей-сирот

"Информация, опубликованная Уполномоченным Верховной Рады по правам человека в официальных источниках, основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами", — говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что 24 февраля 2022 года большинство центральных органов исполнительной власти выехали из Киева, а перед столицей встала задача быстро принять решение о спасении и эвакуации детей. Речь идет также о тех, которые были воспитанниками центров социально-психологической реабилитации и непосредственную ответственность за которых несет государство.

В заявлении говорится, что в начале марта 2022 года не было порядков и механизмов эвакуации детей, ведь Министерство социальной политики, Национальная сервисная служба и офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не предоставляли никаких указаний и рекомендаций.

"Местными властями без помощи любого государственного органа и без поддержки ни одного чиновника центрального уровня проведены переговоры с Правительством Германии и изобретена возможность для эвакуации детей в город Вупперталь земли Северный Рейн — Вестфалия", — говорится в сообщении.

В Службе отметили, что во время мониторинговых визитов представителям офиса омбудсмена предоставляли информацию обо всех без исключения эвакуирующих детей.

"Представители учреждения, которое приняло наших детей, крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к Правительству Германии, которое более 2 лет удерживает наших детей! Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников абсолютно манипулятивный и необоснованный", — говорится в сообщении.

Напомним, Лубинец заявил, что украинские чиновники использовали детей-сирот и тех, кто остался без родительской опеки, для побега своих родственников за границу, чтобы избежать мобилизации.

Впоследствии ювенальная прокуратура по этому факту инициировала расследование. Правоохранители проверят информацию о том, что ни один из сопровождающих, оказавшись за границей, не вернулся в Украину, и покинул детей, которыми сейчас занимается немецкая сторона.

Киев граница дети украинцы эвакуация КГГА Украина мобилизация Дмитрий Лубинец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно