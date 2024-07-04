КМДА прокоментувала заяву Лубінця про використання дітей-сиріт для виїзду за кордоні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

У Київській міській державній адміністрації прокоментували заяву омбудсмена Дмитра Лубінця щодо використання дітей-сиріт для виїзду з України. Там заявили, що інформація "ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами".

Про це повідомила пресслужба Служби у справах дітей та сім’ї КМДА у четвер, 4 липня.

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"Інформація, опублікована Уповноваженим Верховної ради з прав людини в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами", — йдеться у повідомленні.

У КМДА наголошують, що 24 лютого 2022 року більшість центральних органів виконавчої влади виїхали з Києва, а перед столицею постала задача швидко прийняти рішення про порятунок та евакуацію дітей. Йдеться також про тих, які були вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації та безпосередню відповідальність за яких несе держава.

У заяві йдеться, що на початку березня 2022 року не було порядків та механізмів евакуації дітей, адже Міністерство соціальної політики, Національна сервісна служба та офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій.

"Місцевою владою без допомоги будь-якого державного органу та без підтримки жодного посадовця центрального рівня проведено переговори з Урядом Німеччини та винайдено можливість для евакуації дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн — Вестфалія", — йдеться у повідомленні.

У Службі наголосили, що під час моніторингових візитів представникам офісу омбудсмена надавали інформацію про всіх без винятку дітей, яких евакуюють.

"Представники установи, яка прийняла наших дітей, вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до Уряду Німеччини, який понад 2 роки утримує наших дітей! Теза про схему для виїзду за кордон та ухиляння родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Лубінець заявив, що українські посадовці використали дітей-сиріт та тих, хто лишився без батьківського піклування, для втечі своїх родичів за кордон, щоб уникнути мобілізації.

Згодом ювенальна прокуратура за цим фактом ініціювала розслідування. Правоохоронці перевірять інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за кордоном, не повернувся до України, і покинув дітей, якими зараз опікується німецька сторона.