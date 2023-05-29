Вражеская атака на Киев 29 мая: реакция киевлян

Киевляне в метро во время воздушной тревоги 29 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE.

Российские оккупанты 29 мая совершили две мощные атаки на Киев. Одну ночью, другую — днем. Обломки сбитых ракет упали в нескольких районах города. Длительную воздушную тревогу люди пережили не без страха, но и не без оптимизма.

Как в Киеве реагировали на очередной вражеский террор — в материале Новини.LIVE.

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В мае месяце количество вражеских атак на Киев складывается в страшную статистику. Этой ночью и днем враг в очередной раз нанес ракетный удар по столице. И если на ночную атаку люди среагировали спокойно, потому что привыкли, то повторный террор днем застал киевлян врасполох.

"В укрытии все были шокированы, что такое происходит днем. Но большинство были подготовлены — с карематами, стульями. Паники не было, скорее, удивление. Уже все на опыте", — вспоминает киевлянка Мария, пересидевшая атаку в метро.

В укрытие во время очередной воздушной атаки сотни граждан не шли, а бежали. А над их головами взрывались вражеские боеголовки.

Прятались от российских ракет и школьники. В одном из районов столицы дети с криками бежали в подземку.

Кто-то реагировал более спокойно и, несмотря на тремор рук, продолжал работать. В Facebook киевляне выкладывают сообщения, чем занимались во время тревоги. Кто-то гулял, кто-то готовил домашнее масло.

Реакция киевлянки на вражескую атаку в Киеве. Фото: Скриншот сообщения в Facebook

Воспоминания киевлянки о взрывах в Киеве 29 мая. Фото: Скриншот сообщения в Facebook

В комментариях люди благодарят ВСУ за возможность жить.

"В коридоре провела рабочий зум, сейчас лежу и дрожу".

"Благодарю наших защитников. Вы лучшие. Молимся за вас".

Напомним, как сообщил утром 29 мая Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Силами и средствами воздушного командования во взаимодействии с Противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей.