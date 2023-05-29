Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Спрятаться от российских ракет: как киевляне реагировали на очередную вражескую атаку arrow

Спрятаться от российских ракет: как киевляне реагировали на очередную вражескую атаку

29 мая 2023 14:50
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вражеская атака на Киев 29 мая: реакция киевлян
Киевляне в метро во время воздушной тревоги 29 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE.
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Российские оккупанты 29 мая совершили две мощные атаки на Киев. Одну ночью, другую — днем. Обломки сбитых ракет упали в нескольких районах города. Длительную воздушную тревогу люди пережили не без страха, но и не без оптимизма.

Как в Киеве реагировали на очередной вражеский террор — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

В мае месяце количество вражеских атак на Киев складывается в страшную статистику. Этой ночью и днем враг в очередной раз нанес ракетный удар по столице. И если на ночную атаку люди среагировали спокойно, потому что привыкли, то повторный террор днем застал киевлян врасполох.

"В укрытии все были шокированы, что такое происходит днем. Но большинство были подготовлены — с карематами, стульями. Паники не было, скорее, удивление. Уже все на опыте", — вспоминает киевлянка Мария, пересидевшая атаку в метро.

В укрытие во время очередной воздушной атаки сотни граждан не шли, а бежали. А над их головами взрывались вражеские боеголовки.

Прятались от российских ракет и школьники. В одном из районов столицы дети с криками бежали в подземку.

Кто-то реагировал более спокойно и, несмотря на тремор рук, продолжал работать. В Facebook киевляне выкладывают сообщения, чем занимались во время тревоги. Кто-то гулял, кто-то готовил домашнее масло.

Реакция на вражескую атаку
Реакция киевлянки на вражескую атаку в Киеве. Фото: Скриншот сообщения в Facebook
Реакция на вражескую атаку
Воспоминания киевлянки о взрывах в Киеве 29 мая. Фото: Скриншот сообщения в Facebook

В комментариях люди благодарят ВСУ за возможность жить.

"В коридоре провела рабочий зум, сейчас лежу и дрожу".

"Благодарю наших защитников. Вы лучшие. Молимся за вас".

Напомним, как сообщил утром 29 мая Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Силами и средствами воздушного командования во взаимодействии с Противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас