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Сховатися від російських ракет: як кияни реагували на чергову ворожу атаку

29 травня 2023 14:50
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ворожа атака на Київ 29 травня: реакція киян
Кияни в метро під час повітряної тривоги 29 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE.
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Російські окупанти 29 травня здійснили дві потужні атаки на Київ. Одну вночі, іншу вдень. Уламки збитих ракет впали в кількох районах міста. Довготривалу повітряну тривогу люди пережили не без страху, але і не без оптимізму. 

Як у Києві реагували на черговий ворожий терор — в матеріалі Новини.LIVE. 

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У травні місяці кількість ворожих атак на Київ складається у страшну статистику. Цієї ночі та вдень ворог вкотре завдав ракетного удару по столиці. І якщо на нічну атаку люди зреагували спокійно, бо звикли, то повторний терор удень застав киян зненацька. 

"В укритті всі були шоковані, що таке відбувається вдень. Але більшість були підготовлені — з карематами, стільцями. Паніки не було, швидше, здивування. Вже всі на досвіді", — згадує киянка Марія, яка пересиділа атаку в метро. 

В укриття під час чергової повітряної атаки сотні громадян не йшли, а бігли. А над їхніми головами вибухали ворожі боєголовки.

Ховалися від російських ракет і школярі. В одному з районів столиці діти з криками бігли до підземки. 

Хтось реагував спокійніше і попри тремор рук продовжував працювати. У Facebook кияни викладають дописи, чим займалися під час тривоги. Хтось гуляв, хтось готував домашнє масло.

Реакція на ворожу атаку
Реакція киянки на ворожу атаку у Києві. Фото: Скриншот допису у Facebook
Реакція на ворожу атаку
Спогади киянки про вибухи у Києві 29 травня. Фото: Скриншот допису у Facebook

В коментарях люди дякують ЗСУ за можливість жити. 

"В коридорі провела робочий зум, зараз лежу і тремчу".

"Дякую нашим захисникам. Ви найкращі. Молимося за вас".

Нагадаємо, як повідомив зранку 29 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із Протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей.

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