Ворожа атака на Київ 29 травня: реакція киян

Сховатися від російських ракет: як кияни реагували на чергову ворожу атаку
Російські окупанти 29 травня здійснили дві потужні атаки на Київ. Одну вночі, іншу — вдень. Уламки збитих ракет впали в кількох районах міста. Довготривалу повітряну тривогу люди пережили не без страху, але і не без оптимізму.
Як у Києві реагували на черговий ворожий терор — в матеріалі Новини.LIVE.
У травні місяці кількість ворожих атак на Київ складається у страшну статистику. Цієї ночі та вдень ворог вкотре завдав ракетного удару по столиці. І якщо на нічну атаку люди зреагували спокійно, бо звикли, то повторний терор удень застав киян зненацька.
"В укритті всі були шоковані, що таке відбувається вдень. Але більшість були підготовлені — з карематами, стільцями. Паніки не було, швидше, здивування. Вже всі на досвіді", — згадує киянка Марія, яка пересиділа атаку в метро.
В укриття під час чергової повітряної атаки сотні громадян не йшли, а бігли. А над їхніми головами вибухали ворожі боєголовки.
Ховалися від російських ракет і школярі. В одному з районів столиці діти з криками бігли до підземки.
Хтось реагував спокійніше і попри тремор рук продовжував працювати. У Facebook кияни викладають дописи, чим займалися під час тривоги. Хтось гуляв, хтось готував домашнє масло.
В коментарях люди дякують ЗСУ за можливість жити.
"В коридорі провела робочий зум, зараз лежу і тремчу".
"Дякую нашим захисникам. Ви найкращі. Молимося за вас".
Нагадаємо, як повідомив зранку 29 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із Протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей.