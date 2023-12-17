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Сколько придется заплатить киевлянам за новогодние деревья

17 декабря 2023 18:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько придется заплатить киевлянам за новогодние деревья
Продажа новогодних деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинцы активно готовятся к новогодним праздникам. Некоторые из них планируют устанавливать живую елку или сосну у себя дома.

Корреспондент Новини.LIVE узнал, сколько придется заплатить киевлянам за новогодние деревья.

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Одни из основных деревьев перед праздниками продают возле метро "Зверинецкая" (бывшая "Дружбы Народов"). Речь идет о сосне. Продавцы предлагают людям приобрести деревья за такие цены:

  • 600 грн;
  • 800 грн;
  • 1 000 грн.
Продажа новогодних деревьев в Киеве - цена на сосну
Продажа новогодних деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Продажа новогодних деревьев в Киеве - цена на сосну
Продажа новогодних деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Продажа новогодних деревьев в Киеве - цена на сосну
Продажа новогодних деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, зимние праздники — это период наибольшего обмена подарками среди украинцев. Это создает ощущение сказочной магии праздника, однако это может принести немало хлопот из-за отсутствия идей подарков, особенно когда речь идет об ограниченном бюджете. Чтобы сложность выбора не испортила праздник, Новини.Live сделали подборку удачных подарков на Новый год.

Также мы писали, что в Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) открылась рождественская локация "Зимняя Страна". Как известно, она работает уже девятый год.

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