Продажа новогодних деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы активно готовятся к новогодним праздникам. Некоторые из них планируют устанавливать живую елку или сосну у себя дома.

Корреспондент Новини.LIVE узнал, сколько придется заплатить киевлянам за новогодние деревья.

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Одни из основных деревьев перед праздниками продают возле метро "Зверинецкая" (бывшая "Дружбы Народов"). Речь идет о сосне. Продавцы предлагают людям приобрести деревья за такие цены:

600 грн;

800 грн;

1 000 грн.

Продажа новогодних деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Продажа новогодних деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Продажа новогодних деревьев в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, зимние праздники — это период наибольшего обмена подарками среди украинцев. Это создает ощущение сказочной магии праздника, однако это может принести немало хлопот из-за отсутствия идей подарков, особенно когда речь идет об ограниченном бюджете. Чтобы сложность выбора не испортила праздник, Новини.Live сделали подборку удачных подарков на Новый год.

Также мы писали, что в Киеве в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) открылась рождественская локация "Зимняя Страна". Как известно, она работает уже девятый год.