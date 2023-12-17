Продаж новорічних дерев у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці активно готуються до новорічних свят. Деякі з них планують встановлювати живу ялинку або сосну в себе вдома.

Кореспондент Новини.LIVE дізнався, скільки доведеться заплатити киянам за новорічні дерева.

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Одні з основних дерев перед святами продають біля метро "Звіринецька" (колишня "Дружби Народів"). Йдеться про сосну. Продавці пропонують людям придбати дерева за такі ціни:

600 грн;

800 грн;

1 000 грн.

Продаж новорічних дерев у Києві. Фото: Новини.LIVE

Продаж новорічних дерев у Києві. Фото: Новини.LIVE

Продаж новорічних дерев у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, зимові свята — це період найбільшого обміну подарунками серед українців. Це створює відчуття казкової магії свята, однак водночас це може принести чимало клопоту через відсутність ідей подарунків, особливо коли йдеться про обмежений бюджет. Щоб складність вибору не зіпсувала свято, Новини.LIVE зробили підбірку вдалих подарунків на Новий рік.

Також ми писали, що у Києві в Національному комплексі "Експоцентр України" (ВДНГ) відкрилася різдвяна локація "Зимова Країна". Як відомо, вона працює вже дев'ятий рік поспіль.