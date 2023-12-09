У Києві на ВДНГ відкрилися нові казкові локації — фоторепортаж

Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві в Національному комплексі "Експоцентр України" (ВДНГ) відкрилася різдвяна локація "Зимова Країна" сьогодні, 9 грудня. Як відомо, вона працює вже дев'ятий рік поспіль.

Новини.LIVE побували на відкритті та показали всі особливості таких зимових локацій.

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Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Що відомо про проєкт

За інформацією "Укрінформ", в цьому році проєкт запускають під гаслом "Поділись світлом". Організатори кажуть, що це не лише про ймовірні відключення світла, а й про взаємну допомогу та підтримку одне одного.

Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"Минулий непростий сезон показав нам, наскільки важливою є справа, яку ми робимо. Попри війну, обстріли й блекаути люди щодня приходили до "Зимової Країни", щоб отримати свою часточку світла, якого так не вистачає в ці темні часи. Тож ми знову готуємося зустрічати гостей, і цього разу — з іще більшою кількістю улюблених локацій, особливо дитячих", — зауважив генеральний директор НК "Експоцентр України" Євген Мушкін.

Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За його словами, всі локації мають автономні джерела живлення, якщо будуть блекаути. А для безпеки гостей, на території є три бомбосховища.

Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Відкриття різдвяної локації "Зимова Країна". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, раніше у столиці України створили новий парк ілюмінацій.