Сколько человек живет в столице: подсчет приложения "Киев Цифровой"

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Население столицы Украины составляет 3,133 млн человек. Кроме того, Киев насчитывает 633,58 тысячи автомобилей.

Такие данные обнаружили, исследовав приложение "Киев Цифровой".

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По данным "Киев Цифровой", население города составляет 3,133 млн человек. Всего приложение насчитывает 2,474 млн пользователей. В частности, автомобилей — 633,58 тысячи, а транспортных карт — 899,6 тысячи.

Согласно исследованию, пользователям интереснее всего приобщаться к опросам (56,03%). А цифровой сервис, по их мнению, должен прежде всего решать вопросы электронной демократии (34,96%) и системы общественного транспорта (21,99%).

Напомним, недавно стало известно, какие цифровые помощники в авто предпочитают водителя. Шесть из десяти водителей хотят, чтобы цифровые помощники в автомобиле обращались к ним женским голосом. Только 15% автовладельцев желают слышать мужчину.