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Скільки людей мешкає в столиці: підрахунок застосунку "Київ Цифровий"

13 серпня 2023 16:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки людей мешкає в столиці: підрахунок застосунку "Київ Цифровий"
Люди гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Населення столиці України становить 3,133 млн людей. Окрім того, Київ нараховує 633,58 тисячі автомобілів.

Такі дані виявили, дослідивши додаток "Київ Цифровий".

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Скільки людей мешкає в столиці 

За даними "Київ Цифровий", населення міста становить 3,133 млн людей. Всього застосунок нараховує 2, 474 млн користувачів. Зокрема, автомобілів — 633,58 тисячі, а транспортних карт — 899,6 тисячі.

скріншот

Згідно з дослідженням, користувачам найцікавіше долучатися до опитувань (56,03%). А цифровий сервіс, на їхню думку, має передовсім розв'язувати питання електронної демократії (34,96%) та системи громадського транспорту (21,99%).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яким цифровим помічникам в авто віддають перевагу водії. Шість із десяти водіїв хочуть, щоб цифрові помічники в авто зверталися до них жіночим голосом. Лише 15% автовласників бажають чути голос чоловіка.

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