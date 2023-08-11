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У Нижній лаврі забарикадувались невідомі

11 серпня 2023 19:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Києво-Печерська лавра: доступ до Нижньої лаври закрили через невідомих
Києво-Печерська лавра. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У приміщеннях Нижньої лаври забарикадувалися невідомі. Через це доступ на територію заповідника буде обмежено до тих пір, поки всі об'єкти не повернуть у користування заповідника. 

Про це повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко під час брифінгу.

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Доступ до Нижньої лаври обмежений

Відтак, на території Нижньої лаври перебувають невідомі, які забарикадувалися щонайменше у трьох приміщеннях. Вони заважають роботі заповідника і провокують ченців. 

За словами Остапенка, їхнє перебування на території заповідника хочуть припинити за допомогою правоохоронців. Доступ до Нижньої лаври буде тимчасово обмежений. 

"Мова йде про те, що в приміщеннях, які не використовуються для релігійних потреб (готелі, об’єкти харчування, торговельні точки, виробничі об’єкти), продовжують знаходитися невідомі особи — не ченці монастиря, які не є членами релігійної громади монастиря. Щонайменше у трьох об’єктах вони забарикадувалися", — каже Остапенко. 

Нагадаємо, у столиці з 11 серпня тимчасово заборонили відвідувати територію Печерського монастиря Києво-Печерської лаври. 

Також ми писали, що комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.

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