Києво-Печерська лавра: доступ до Нижньої лаври закрили через невідомих

Києво-Печерська лавра. Фото: Вікіпедія

У приміщеннях Нижньої лаври забарикадувалися невідомі. Через це доступ на територію заповідника буде обмежено до тих пір, поки всі об'єкти не повернуть у користування заповідника.

Про це повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко під час брифінгу.

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Доступ до Нижньої лаври обмежений

Відтак, на території Нижньої лаври перебувають невідомі, які забарикадувалися щонайменше у трьох приміщеннях. Вони заважають роботі заповідника і провокують ченців.

За словами Остапенка, їхнє перебування на території заповідника хочуть припинити за допомогою правоохоронців. Доступ до Нижньої лаври буде тимчасово обмежений.

"Мова йде про те, що в приміщеннях, які не використовуються для релігійних потреб (готелі, об’єкти харчування, торговельні точки, виробничі об’єкти), продовжують знаходитися невідомі особи — не ченці монастиря, які не є членами релігійної громади монастиря. Щонайменше у трьох об’єктах вони забарикадувалися", — каже Остапенко.

Нагадаємо, у столиці з 11 серпня тимчасово заборонили відвідувати територію Печерського монастиря Києво-Печерської лаври.

Також ми писали, що комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.