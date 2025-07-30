Погода в Киеве завтра — чего ожидать

Люди идут по городу под летним дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 31 июля, в Киеве наконец закончатся дожди. Синоптики прогнозируют в столице сухую и приятную погоду.

Об этом информируют Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко в Facebook.

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Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Киеве 31 июля

По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве в четверг, 31 июля, ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с.

В Киеве, 31 июля, ночью будет довольно прохладно как для лета — +15...+17 °С. Зато днем будет тепло — +24...+26 °С.

По прогнозам Наталки Диденко, в Киеве июль завершится погодой, которая всех устроит — 31 июля в столице будет без осадков. Ожидается северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22...+24 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что в среду, 30 июля, Киев накрыл мощный ливень — улицы столицы превратились в реки.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в четверг, 31 июля.