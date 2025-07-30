Погода у Києві завтра — чого очікувати

Люди йдуть містом під літнім дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 31 липня, у Києві нарешті закінчаться дощі. Синоптики прогнозують у столиці суху та приємну погоду.

Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко у Facebook.

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Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода у Києві 31 липня

За прогнозами Укргідрометцентру, у Києві у четвер, 31 липня, очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-західний, у межах 7-12 м/с.

У Києві, 31 липня, вночі буде доволі прохолодно як для літа — +15...+17 °С. Натомість вдень буде тепло — +24...+26 °С.

За прогнозами Наталки Діденко, у Києві липень завершиться погодою, яка всіх влаштує — 31 липня у столиці буде без опадів. Очікується північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22...+24 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що у середу, 30 липня, Київ накрила потужна злива — вулиці столиці перетворилися на річки.

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у четвер, 31 липня.