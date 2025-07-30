Погода у Києві завтра — чого очікувати

Скільки ще триватимуть затяжні дощі — погода у Києві на завтра
У четвер, 31 липня, у Києві нарешті закінчаться дощі. Синоптики прогнозують у столиці суху та приємну погоду.
Про це інформують Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко у Facebook.
Погода у Києві 31 липня
За прогнозами Укргідрометцентру, у Києві у четвер, 31 липня, очікується мінлива хмарність, однак без опадів. Вітер північно-західний, у межах 7-12 м/с.
У Києві, 31 липня, вночі буде доволі прохолодно як для літа — +15...+17 °С. Натомість вдень буде тепло — +24...+26 °С.
За прогнозами Наталки Діденко, у Києві липень завершиться погодою, яка всіх влаштує — 31 липня у столиці буде без опадів. Очікується північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22...+24 °С.
Нагадаємо, що у середу, 30 липня, Київ накрила потужна злива — вулиці столиці перетворилися на річки.
Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у четвер, 31 липня.
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