ВПЛ в Киеве: количество переселенцев и география проживания – статистика 2024

Переселенцы в Киевской области. Фото: УНИАН

Миллионы украинцев из-за войны вынужденно покинули дом, часть из них уехали за границу, а некоторые переехали в другие уголки страны. В Киеве количество вынужденно переселенных превысило 400 тысяч. Почти треть поселилась в столице во время полномасштабной войны, другие — с 2014 года.

Где они живут и получают ли помощь — разбиралось Новини.LIVE.

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ВПЛ в Киеве

В Киеве зарегистрировано 402 053 переселенца — это 329 000 семей. Из них 273 468 ВПЛ зарегистрировались после 24 февраля 2022 года. Такую статистику озвучили на заседании Совета по ВПЛ при КМВА 26 марта. На события побывала корреспондентка Новини.LIVE.

Местные депутаты, народные депутаты и политики в сфере социальной защиты разбирали кейс столицы — где и как живут переселенцы и какую помощь получают от государства.

"Получают помощь 2,6 млн внутренне перемещенных лиц. Более 1 млн 100 тысяч ВПЛ впоследствии перестанут получать денежную помощь", — заявил на происшествии Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Он заверил, что не будут получать выплаты те, кто получил другую помощь от государства, а также те, кто имеет собственное жилье или большой депозит в банке. Однако Лубинец добавил, что местные власти обязаны заботиться о переселенцах.

"ВПЛ — это не дополнительное бремя на местный бюджет. Им нужно помогать", — подытожил Лубинец.

Где живут переселенцы в Киеве

Вопрос средств для ВПЛ важен, ведь самая большая статья расходов — жилье. Оно в столице дорогое и чтобы купить, и чтобы арендовать. Как заявила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак, от цены на аренду жилья и появляется статистика, где живут переселенцы в Киеве.

По данным КМВА, статистика следующая:

наибольшее количество ВПЛ проживает в Дарницком районе —112 511 человек,

наименьшее количество ВПЛ проживает в Печерском районе — 28 990 человек.

Статистика ВПЛ по Киеву. Фото: скриншот

"Наибольший показатель ВПЛ в Дарницком и Святошинском районах Киева, собственно, связан с тем, что именно в спальных микрорайонах там можно было в начале полномасштабного вторжения снять гостинки (небольшие квартиры в 30-33 кв. м), а также однокомнатные квартиры в жилищный фонд по самой низкой цене, но в целом стоимость аренды в тех районах в старом жилом фонде может быть с разницей до 12% от общей рыночной по Киеву, но это касается именно тех лотов, которые фактически ушли с рынка из-за ажиотажного спроса еще в 2022 году", — сказала эксперт.

По ее словам, аренда 1-комнатной в обоих районах, Дарницком и Святошинском, обойдется в пределах 10-13 тыс. грн/кв. м. В целом по рынку самая дешевая аренда в Деснянском районе — там средневзвешенная стоимость 1-комнатной квартиры в старом жилом фонде будет в пределах 7500 грн/мес.

"Нужно отметить, что Шевченковский и Оболонский районы также в топе по приросту количества ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Рыночная стоимость аренды там по состоянию на данный момент в пределах 17 тыс. грн/мес. и 12 тыс. грн/мес. соответственно. Но, например, спальные массивы Оболони или вокруг Оболони — это тоже те места, где люди имели возможность снять относительно недорогое жилье в старых домах 60-80-х годов строительства", — подытожила Берещак.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил создать киевскую платформу для оказания помощи внутренним переселенцам, прибывшим в Киев с временно оккупированных территорий и городов, где продолжаются активные боевые действия. Эта платформа, в частности, станет площадкой для координации усилий по оказанию гуманитарной помощи ВПЛ.