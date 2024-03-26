ВПО в Києві: кількість переселенців і географія проживання – статистика 2024

Переселенці на Київщині. Фото: УНІАН

Мільйони українців через війну вимушено покинули дім, частина з них виїхали за кордон, а дехто переїхав в інші куточки країни. У Києві кількість вимушено переселених осіб перевищила 400 тисяч. Майже третина оселилася у столиці саме під час повномасштабної війни, інші — з 2014 року.

Де вони живуть і чи отримують допомогу — розбиралося Новини.LIVE.

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ВПО у Києві

У Києві зареєстровано 402 053 переселенці — це 329 000 сімей. З них 273 468 ВПО зареєструвалися після 24 лютого 2022 року. Таку статистику озвучили на засіданні Ради з питань ВПО при КМВА 26 березня. На події побувала кореспондентка Новини.LIVE.

Місцеві депутати, народні депутати та політики зі сфери соціального захисту розбирали кейс столиці — де і як живуть переселенці та яку допомогу отримують від держави.

"Отримують допомогу 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Понад 1 млн 100 тисяч ВПО згодом перестануть отримувати грошову допомогу", — заявив на події Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Він запевнив, що не будуть отримувати виплати ті, хто отримав іншу допомогу від держави, а також ті, хто має власне житло чи великий депозит у банку. Однак Лубінець додав, що місцева влада зобов'язана піклуватися про переселенців.

"ВПО — це не додатковий тягар на місцевий бюджет. Їм треба допомагати", — підсумував Лубінець.

Де живуть переселенці у Києві

Питання коштів для ВПО важливе, адже найбільша стаття витрат — житло. Воно у столиці дороговартісне і щоб купити, і щоб орендувати. Як заявила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак, від ціни на оренду житла і з’являється статистика, де живуть переселенці у Києві.

За даними КМВА, статистика така:

найбільша кількість ВПО проживає в Дарницькому районі —

112 511 людей,

найменша кількість ВПО проживає в Печерському районі — 28 990 людей,

Статистика ВПО по Києву. Фото: скриншот

"Найбільший показник ВПО в Дарницькому та Святошинському районах Києва, власне, пов’язаний з тим, що саме в спальних мікрорайонах там можна було на початку повномасштабного вторгнення зняти гостинки (невеликі квартири в 30-33 кв. м), а також однокімнатні квартири в житловому фонді за найнижчою ціною. Та й загалом вартість оренди в тих районах в старому житловому фонді може бути з різницею до 12% від загальної ринкової по Києву. Але це стосується саме тих лотів, які фактично пішли з ринку через ажіотажний попит ще в 2022 році", — сказала експертка.

За її словами, наразі оренда 1-кімнатної в обох районах, Дарницькому та Святошинському, обійдеться в межах 10-13 тис. грн/кв. м. Загалом по ринку найдешевша оренда в Деснянському районі — там середньозважена вартість 1-кімнатної квартири в старому житловому фонді буде в межах 7500 грн/міс.

"Треба відзначити, що Шевченківський та Оболонський райони також в топі по приросту кількості ВПО після 24 лютого 2022 року. Ринкова вартість оренди там станом на зараз в межах 17 тис. грн/міс. і 12 тис. грн/міс. відповідно. Але, наприклад, спальні масиви Оболоні або довкола Оболоні — це теж ті місця, де люди мали змогу зняти відносно недороге житло у старих будинках 60-80-х років будівництва", — підсумувала Берещак.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко запропонував створити київську платформу для надання допомоги внутрішнім переселенцям, які прибули до Києва з тимчасово окупованих територій та міст, де тривають активні бойові дії. Ця платформа, зокрема, стане майданчиком для координації зусиль з надання гуманітарної допомоги ВПО.